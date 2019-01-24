РИАМО - 24 янв. Суд оштрафовал гипермаркет «Магнит» в подмосковной Коломне за невыполнение в срок предписания Россельхознадзора, который выявил в торговой точке санитарные нарушения и потребовал их устранить, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В июне 2018 года ведомство проверило АО «Тандер», которое владеет гипермаркетом «Магнит» на улице Астахова в Коломне. При проверке были выявлены нарушения требований техрегламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», за что АО «Тандер» получило административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Компании также выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

«В октябре 2018 года сотрудниками управления Россельхознадзора проведена проверка исполнения требований ранее выданного предписания АО «Тандер», в результате которой установлено, что предписание в установленный срок не выполнено», - говорится в сообщении.

Оказалось, что в гипермаркете не обеспечена прослеживаемость пищевой продукции, нет записей, позволяющих идентифицировать партии продукции. Кроме того, морозильный ларь в торговом зале находился в неудовлетворительном санитарном состоянии, на его дне обнаружили замерзшие мясные соки.

Управление Россельхознадзора составило в отношении АО «Тандер» протокол об административном правонарушении и выдало повторное предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела направили в Арбитражный суд Московской области для привлечения юридического лица к административной ответственности.

«21 января 2019 года решением Арбитражного суда Московской области на основании обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 4.2 КоАП России, АО «Тандер» привлечено к административной ответственности по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 150 тысяч рублей», - заключается в сообщении.