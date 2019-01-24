РИАМО – 24 янв. Инвестор намерен направить 50 миллиардов рублей на реализацию проекта жилой застройки в затоне Новинки по соседству со строящимся развлекательным парком «Остров мечты» в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Весь проект будет стоить около 50 миллиардов рублей», – отметил на пресс-конференции в четверг директор по комплексному освоению территорий компании «Лидер-Инвест» (девелопер проекта) Илья Винокур.

В свою очередь, руководитель комплекса продаж и маркетинга «Лидер-Инвеста» Алексей Болдин пояснил, что площадка станет очень интересной для девелопмента.

«Объект расположен на «острове», омываемом старым и новым руслом Москвы-реки. С другой стороны, здесь до всего очень близко. Эта локация в целом имеет огромный градостроительный потенциал», – заявил он.

Проект под названием Central Park совокупной площадью 270 тысяч квадратных метров реализуют на набережной Москвы-реки возле станции метро «Технопарк».

«Проект предполагает строительство зданий высотой от 28 до 120 метров (5-34 этажа) и инфраструктуры. Комплекс построят на участке в 14 гектаров. В составе проекта запланирован парк на набережной площадью 2,6 гектара», – уточняется в материале.

Строительство начнется в феврале 2019 года. Первая очередь включает четыре корпуса общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Весь проект, реализуемый в несколько очередей, планируется завершить за пять лет, к 2023 году.

Винокур также подчеркнул, что ранее на площадке располагались не производственные, а складские постройки, которые полностью демонтированы.

Комплекс разместят рядом с развлекательным круглогодичным детским парком развлечений «Остров мечты», инвестором которого выступает ГК «Регионы».