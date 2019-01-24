РИАМО - 24 янв. В столице одобрили проект планировки нового участка Коммунарской линии метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект планировки территории линейного объекта – продления новой линии Московского метрополитена от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» (ЮАО, ЮЗАО).

«Ориентировочная длина нового участка составит 7,3 километра, он будет подземным. На участке планируется разместить три станции: «Улица Строителей», «Академическая», «Севастопольский проспект», – говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, «Улица Строителей» будет построена на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей, «Академическая» – у пересечения улицы Дмитрия Ульянова с проспектом 60-летия Октября, «Севастопольский проспект» – между Севастопольским проспектом и станцией МЦК «Крымская».

«Продление новой линии позволит обеспечить беспересадочное транспортное сообщение между периферийными районами и центральной частью города. Тем самым для жителей улучшится доступность всех московских территорий, а время в пути сократится ориентировочно до 20 минут», – отметила Пятова.

Также ввод в эксплуатацию новых станций позволит снизить примерно на 15-20% нагрузку на улично-дорожную сеть районов юго-западной части города, улучшить их градостроительную и экологическую привлекательность.

Создание новых пересадочных узлов с метрополитеном и МЦК («Академическая» и «Севастопольский проспект») позволит снизить загрузку пересадочного узла «Улица Новаторов» Коммунарской линии и Большой кольцевой линии. В дальнейшем Коммунарскую линию планируется продлить по территории новой Москвы в город Троицк. Новая диаметральная линия метрополитена будет формироваться в том числе участком от станции «Севастопольский проспект» до станции «Нижегородская улица».

Проект планировки территории линейного объекта будет вынесен на публичные слушания.

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