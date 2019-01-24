РИАМО - 24 янв. В международной акции «Тест по истории Отечества» приняли участие более 748 тысяч человек, что на 200 тысяч больше чем в прошлом году, сообщила журналистам председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

«Количество участников теста впервые увеличилось сразу на 200 тысяч и в этом году составило более 748 тысяч человек. Это действительно весомый показатель для нас, который, наверно, был достигнут благодаря слаженной работе, работе команды молодежного парламента и всех тех, кто вместе с нами эту акцию организует», - сказала Воропаева.

Она добавила, что в этом году средний бал теста оказался ниже, чем в прошлом и составляет 20,82 балла из 40. Это объясняется тем, что в этом году был изменен тест. Средний возраст участника снизился и составляет чуть меньше 19 лет, год назад средний возраст был 21 год.

Всего было организовано более 7,5 тысяч площадок для прохождения теста. Лидерами по количеству площадок стали республика Башкортостан, Ставропольский и Приволжский край.