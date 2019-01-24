РИАМО - 24 янв. В Российской академии наук (РАН) в Москве 6 февраля пройдет церемония открытия Международного года периодической таблицы химических элементов, сообщила в четверг вице-президент Российского химического общества Юлия Горбунова.

«В России состоится открытие Международного года 6 февраля в Российской академии наук. Это открытие даст официальным мероприятиям, которые уже запланированы по нашей стране – это образовательные, научные конференции», - сказала Горбунова.

Она отметила, что 2019 год провозглашен генеральной ассамблеей ОНН Международным годом периодической таблицы химических элементом. Это связанно с тем, что в этом году исполняется 150 лет со дня открытия периодического закона химических элементов Менделеевым.

«В рамках этого года по всему миру проходит достаточно большое количество мероприятий. На следующей неделе, 29 января, в ЮНЕСКО состоится открытие Международного года. На это открытие приедут около тысячи человек, в основном ученые из 80 стран мира», - добавила Горбунова.

По ее словам, в этом году в России запланировано издание книг, проведение акций, цикл документальных передач о Менделееве.

Дмитрий Менделеев – русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог. Был профессором Санкт-Петербургского университета, членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Среди наиболее известных открытий — периодический закон химических элементов, один из фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

Периодическая таблица химических элементов - классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от их заряда атомного ядра.