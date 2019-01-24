РИАМО - 24 янв. На территории Московской области в 2018 году избрали 16 глав муниципальных образований, сообщил в четверг на заседании председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В 2018 году прошли избирательные компании по выборам президента, губернатора Московской области и 49 избирательных компаний по выборам в органы местного самоуправления, из них 33 – по выборам депутатов, 16 – по выборам глав муниципалитетов. По итогам муниципальных выборов замещено 511 мандатов депутатов советов депутатов, избрано 16 глав муниципальных образований», – отметил Березкин, говоря об итогах работы комиссии в 2018 году.

Кроме этого, в 2018 году из более чем 4,1 тысячи участковых избирательных комиссий в связи с окончанием срока полномочий вновь сформировали почти 2,9 тысяч участковых избирательных комиссий.

«Общее число членов УИК с правом решающего голоса на территории Московской области на окончание 2018 года составило 36,6 тысяч человек», – дополнил Березкин.

Также в течение 2018 года Мособлизбирком провел 57 заседаний и принял 602 решения. Состоялось 30 заседаний рабочей группы по рассмотрению жалоб.