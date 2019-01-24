РИАМО – 24 янв. Строительство нового пешеходного моста в Московском зоопарке и дополнительного входа со стороны станции метро «Баррикадная» планируют начать в феврале, для маломобильных категорий граждан оборудуют пандусы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Документация уже готова, в ближайшее время будет выдано разрешение на строительство объектов», – отметил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Решение о строительстве нового входа в Московский зоопарк принято в связи с тем, что главный вход на территорию зоопарка, расположенный на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская ввиду высокой посещаемости не обеспечивает необходимую пропускную способность в весенний, летний, осенний периоды, а также в выходные и праздничные дни, когда число посетителей достигает более 60 тысяч человек в день.

Это будет двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри павильона разместятся билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, библиотека и образовательный центр.

«Здесь можно проводить лекции, мастер-классы, тематические встречи. В зоопарк можно будет попасть со второго этажа. Для удобства посетителей предусмотрены лифты, эскалаторы или лестницы с пандусами», – перечисляется в пресс-релизе.

Здание построят в стиле американского авангарда, оно будет геометрически правильным и лаконичным по дизайну, с белыми фасадами и необычными элементами. Реализация проекта позволит разгрузить главный вход, обеспечит высокий уровень комфортности и безопасности для приема посетителей различных социальных групп, в том числе посетителей с детьми, детскими колясками и маломобильных посетителей, подчеркнул Бочкарев.

Новый пешеходный мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоопарка с новой. Доступ на новый переход будет осуществляться по пандусам, для маломобильных групп населения оборудуют пассажирские лифты. Ограждающие и несущие конструкции моста будут выполнены из металла, их окрасят в белый цвет, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.