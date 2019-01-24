РИАМО – 24 янв. Госдума РФ в четверг приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий», – говорится в сообщении.

Авторами этой инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

В поддержку инициативы выступили 336 парламентариев, 44 были против, один воздержался.

В случае обнаружения в сети подобных материалов генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор «с требованием о принятии мер по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим такую информацию».

На основании такого запроса Роскомнадзор «незамедлительно направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа» к данному сайту. Ведомство будет определять хостинг-провайдера такого ресурса и направлять ему уведомление о нарушении порядка распространения информации вместе с требованием ее удалить.

Публикация «фейковых новостей» грозит административным штрафом от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 миллиона рублей – для юрлиц.