РИАМО - 24 янв. В Мособлизбиркоме в четверг избрали нового члена комиссии с правом решающего голоса Руслана Фурса, передает корреспондент РИАМО.

«Избирательная комиссия Московской области решила избрать члена Избирательной комиссии Подмосковья с правом решающего голоса, работающего на постоянной штатной основе Руслана Фурса», – сказал председатель избиркома Илья Березкин.

Кроме этого, члены Мособлизбиркома единогласно решили признать утратившими силу подпункты решения комиссии «Об избрании членов Мособлизбиркома с правом решающего голоса, работающими на постоянной основе».