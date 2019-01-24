РИАМО - 24 янв. «Почта России» доставит адресатам свыше 1 тысячи открыток, отправленных посетителями демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) за первый месяц работы павильона, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

Как напоминается в материале, специальный почтовый ящик установлен в павильоне и подписать уникальную фотооткрытку могут все желающие.

«На сегодняшний день мы с уверенностью можем сказать, что услуга по отправке открыток из павильона пользуется популярностью у наших посетителей. За месяц работы павильона уже было отправлено более тысячи открыток. Большинство из них разлетелось по России, также открытки отправляли в США, Германию, Францию, а также в страны СНГ», – отмечается в сообщении.

Гости павильона могут сфотографироваться в специальной фотокомнате в стиле рекламной кампании Московских центральных диаметров и распечатать эту фотографию в виде открытки. «Почта России» доставит уникальные отправления до адресатов по всему миру.

«Отправлять открытки со знаковых мест или мероприятий становится уже хорошей и доброй традицией среди москвичей. Мы поддерживаем ее с большим удовольствием. Ведь открытки, подписанные от руки и отправленные по почте, несут в себе тепло и искренность отправителя», – считает директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» запустят уже в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен также, как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5-6 минут в часы пик.