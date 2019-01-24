РИАМО - 24 янв. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для строительства дошкольной образовательной организации на 250 мест в составе жилого комплекса «Зиларт» на Автозаводской улице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на строительство трехэтажного детского сада на территории жилого комплекса «Зиларт». Образовательная организация будет рассчитана на 250 мест – 10 групп по 25 человек. Помимо групповых ячеек, в здании предусмотрены музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения кружковых занятий и медицинский блок», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками, в составе групповых ячеек предусмотрены раздевальная, групповая, спальная, буфетная и туалетная комнаты. Помещения спальни будут оборудованы выкатными двух- и трехъярусными кроватями и детскими диванами. В групповой установят столы и стулья, соответствующие возрастной группе (от трех до семи лет). Раздевальные помещения оборудуют шкафами, обеспечивающими просушку одежды и обуви.

В детском саду предусматривается возможность совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений. Для этого в здании будут созданы все необходимые условия, в том числе установлен лифт для доступа на все этажи и организованы комфортные места для обучения, игр и отдыха.

На территории детского сада появится 10 групповых площадок, спортивная площадка, беговая дорожка с покрытием из резиновой крошки, а также яма для прыжков. Кроме того, предусматривается создание пешеходных дорожек, установка теневых навесов, малых архитектурных форм и высадка зеленых насаждений.