РИАМО - 24 янв. Столичные полицейские и сотрудники ФСБ задержали 40-летнего приезжего по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«При обследовании квартиры, расположенной в одном из домов на улице Маршала Федоренко, полицейские обнаружили и изъяли предметы, похожие на револьверы, обрез ружья и пистолет Макарова, а также запасные части к оружию, инструменты и 145 патронов», – говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, изъятое является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием калибра 9 миллиметров, среднествольным гладкоствольным огнестрельным оружием 12-го калибра, а также патронами калибра 12, 9 и 5,6 миллиметра. Разрешительных документов на хранение оружия и боеприпасов у подозреваемого не было.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.