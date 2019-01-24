РИАМО - 24 янв. Санитарный вертолет доставил в столичную больницу мужчину, пострадавшего в ДТП на пересечении Калужского шоссе и трассы А-107, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетал на пересечение Калужского шоссе с трассой А-107 Троицкого административного округа, где произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Пострадавший оказался зажат в машине», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после извлечения пострадавшего спасатели транспортировали его на вертолете в лечебное учреждение столицы. На борту мужчину сопровождала авиамедицинская бригада.