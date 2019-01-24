РИАМО – 24 янв. Калининско-Солнцевскую ветку метро намерены продлить до международного аэропорта «Внуково», трассировка линии пройдет вдоль Боровского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект планировки территории линейного объекта – продление Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» (ЗАО, НАО).

«Протяженность нового участка составит 5,2 километра. В его составе откроют две новые станции. Одна из них – «Пыхтино» – в районе ЖК «Солнцево Парк» и деревни Пыхтино. Вторая – «Внуково» – на территории паркингов у аэропорта «Внуково», – отмечается в сообщении.

Трассировка линии предусматривается вдоль Боровского шоссе.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, продление Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» необходимо по нескольким причинам.

«Во-первых, это улучшит условия транспортного обслуживания населения и работающих развивающихся территорий ТиНАО, сократит дальность подвоза на наземном транспорте к станциям метрополитена», – уточнила она.

Кроме того, это будет способствовать повышению уровня транспортного обслуживания аэропорта «Внуково», освоению прогнозных пассажирских потоков по связи с Москвой с учетом развития аэропорта с увеличением объема пассажироперевозок в 1,5 раза.

Также Пятова заявила, что у авиапассажиров, встречающих и провожающих граждан появится возможность при поездках в аэропорт выбирать оптимальные пути следования с использованием различных видов транспорта – метрополитена, аэроэкспресса Киевского направления МЖД.

Она пояснила, что рассматриваемый проект планировки на данную территорию был выбран из нескольких вариантов, потому что он отвечает всем необходимым требованиям.

«Этот проект планировки является наиболее оптимальным для граждан. Помимо сокращения времени, проведенного в пути, пассажиры получают возможность выходить из метро в непосредственной близости от аэропорта», – добавила председатель комитета.

Она пояснила, что размещение выхода со станции метро «Внуково» согласовано с руководством аэропорта. Проект планировки будет вынесен на публичные слушания.