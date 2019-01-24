В этот уикенд жители Московского региона смогут отметить Татьянин день на катках Москвы, сходить на фотовыставку «Первозданная Россия», увидеть один из главных фильмов-претендентов на «Оскар 2019» – «Зеленая книга», а также посетить фестиваль меда и фермерских деликатесов. Куда сходить в предстоящие выходные с 25 по 27 января в Московском регионе, читайте в подборке РИАМО.
ПЯТНИЦА, 25 января
Татьянин день в парках Москвы
День студента 25 января отметят в 18 парках Москвы. В Парке Горького все студенты и Татьяны смогут покататься на катке «Фабрика счастливых людей» за полцены. Здесь пройдет необычный эксперимент по изготовлению «макета счастья» с помощью 3D-принтеров, а также эмоджи-квест – путешествие по ледяному лабиринту.
В Татьянин день на «Кинокатке» Сада им. Баумана покажут французскую приключенческую романтическую комедию «Замуж на 2 дня», а с 20:00 начнется дискотека на льду под зажигательные мелодии от DJ. В Таганском парке участники праздника соберутся на горнолыжный курорт, сдадут экзамен на внимание, потренируются в передаче шпаргалок и создадут идеального преподавателя.
Где: парки Москвы
Цена: скидки Татьянам и студентам
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Татьянин день на ВДНХ
На территории «Города зимы» ВДНХ 25 января для студентов и Татьян тоже будут особые привилегии. Девушки по имени Татьяна и студенты смогут покататься на коньках и на горке со скидкой. С 17:00 до 23:00 стоимость билета на каток «Цветник» для всех Татьян составит 200 рублей, а студентки по имени Татьяна вообще смогут покататься бесплатно.
Также в течение всего дня покататься на тюбинговой горке «Север» Татьяны и студенты смогут с 25% скидкой. Стоимость аренды площадок для игры в керлинг или юкигассен будет вдвое ниже обычной. Использовать чек от 25 января на вход на катки ВДНХ по студенческим тарифам можно будет до 10 марта. По нему дадут 50% скидку на посещение павильона «Керлинг» или площадки «Юкигассен».
Где: Москва, ВДНХ
Цена: 200 рублей
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Премьера фильма «Зеленая книга»
Драма Питера Фаррелли «Зеленая книга» с пятью номинациями на Оскар в прокате с 24 января. В основе фильма – реальная история доктора Дона Ширли (Махершала Али) и его водителя (Вигго Мортенсен). Главный герой – богатый и известный музыкант, который решает нанять водителем и личным телохранителем вышибалу Тони «Болтуна», не умеющего молчать. Несмотря на все противоречия, эта встреча меняет жизнь обоих.
Где: кинотеатры Москвы и Московской области
Цена: от 250 рублей
СУББОТА, 26 января
Выставка «Первозданная Россия 2019»
Выставка «Первозданная Россия» с 18 января в шестой раз проходит в Центральном Доме Художника. Это не только самая большая в Европе выставка фотографий первозданной природы, но и мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции и показы документальных фильмов о природе, детская программа. Посетители увидят более 400 фотографий из разных уголков России – холодную и суровую природу арктических пустынь, сдержанную палитру тундры, расцветающую всеми красками летом и осенью лесотундру, тайгу, смешанные и широколиственные леса, теплые краски лесостепных пейзажей, прекрасные степи, полупустыни, пустыни и даже субтропики.
В субботу в рамках выставки состоится показ фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни». Это зрелищная картина о первом годе жизни бурого медведя, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных, где человеку отведена роль наблюдателя. Фильм снимался на протяжении 7 месяцев на заповедной территории Южно-Камчатского заказника им Т.И. Шпиленка.
Где: Москва, ЦДХ
Цена: 350 – 400 рублей
Открытие фотофестиваля «Первозданная Россия 2019» в Москве>>
Фестиваль авторского кино
Первый международный зрительский фестиваль авторского кино, организованный «Москино» совместно с журналом «Искусство кино», с 24 по 31 января проходит в столичном кинотеатре «Космос». За неделю зрители увидят выдающиеся новинки мирового кинематографа, которые представят кинокритики – авторы журнала «Искусство кино». Фестиваль делится на три программы: «Лучшее 2018», «Премьеры» и «Новая румынская волна».
Из интересного – история выживания девочки во время Великой Отечественной «Война Анны» Алексея Федорченко; документальная картина «Процесс» Сергея Лозницы; актерский дуэт Хавьера Бардема и Пенелопы Крус в драме «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади. А 26 января состоится специальный показ всего сезона сериала «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
Где: Москва, кинотеатр «Космос»
Цена: по регистрации
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января
Фестиваль меда и фермерских деликатесов
Фестиваль меда и фермерских деликатесов из разных регионов России от Крыма до Владивостока с 26 января проходит в Москве. Участники фестиваля – пасечники, сыровары и кулинары со всей страны. Здесь можно продегустировать мед, сыры, молочные продукты, травяные чаи. Например, попробовать пергу, пыльцу, прополис, маточное молочко и пр.
Где: Москва, Гостиный двор
Цена: бесплатно
Выставка тактильных картин в Красногорске
Выставка тактильных картин «Трогательная палитра чувств и образов», сделанная руками слепоглухих художников, проходит в Доме правительства Подмосковья в Красногорске. Картины раскрывают представление о мире у человека, лишенного слуха и зрения. Свои работы для выставки предоставили воспитанники ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих» министерства труда и социальной защиты РФ, подопечные ресурсного центра поддержки слепоглухих и их семей «Ясенева Поляна» и дома сопровождаемого проживания для слепоглухих людей в новой Москве «Тихий дом». В коллекции – более 200 работ, сделанных руками детей и взрослых. В планах – создать постоянную экспозицию в одном из музеев или социальных учреждений.
Где: Московская область, Красногорск, Дом правительства Московской области
Цена: бесплатно
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