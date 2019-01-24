РИАМО – 24 янв. В День студенчества Московская канатная дорога подарит 10% скидки всем учащимся вузов столицы и устроит конкурс на лучшее селфи, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы канатной дороги.

«Московская канатная дорога поздравляет студентов и желает побольше пятерок в зачетках. И предлагает отметить праздник вместе. Так, 25 января учащиеся столичных вузов катаются над Москвой-рекой с дополнительной процентной скидкой. Покажите кассиру студенческий и получите билет по специальной цене: 135 рублей в одну сторону, 200 рублей туда и обратно», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, Московская канатная дорога устраивает конкурс на лучшее селфи.

«Автору лучшего фото подарят поездку в премиум-кабине на четырех человек. Для участия в конкурсе 25 января необходимо сделать фото со студенческим билетом на Московской канатной дороге, выложить его в тот же день в инстаграм и отметить тегом #студентынаканатке», – заключил сотрудник пресс-службы.