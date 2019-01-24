РИАМО – 24 янв. Россельхознадзор объявил о произошедшей в четверг хакерской атаке на Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, сообщает Газета.ru.

Как отмечается в материале, атака типа DDoS была осуществлена с 08:05 до 09:25 по московскому времени.

«Атакованный серверный узел обеспечивает работу электронной ветеринарной сертификации и выдачу разрешений на ввоз, вывоз, транзит подконтрольных государственному ветнадзору грузов», – говорится в сообщении.

В результате принятых мер проблем в работе системы в настоящее время не наблюдается.