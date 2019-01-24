РИАМО - 24 янв. Порядка 270 дворов очистили от снега и наледи в Подмосковье за неделю по предписаниям областного Госадмтехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Зимой Госадмтехнадзор Московской области проводит операцию «Двор без сугробов». В ходе этой операции инспекторы отслеживают своевременность уборки и вывоза снега с дворовых территорий.

«За неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области от снега и наледей очищены 268 дворовых территорий. Наибольшее количество - в городских округах Домодедово, Подольск, Мытищи, Балашиха, Ступино, а также в Одинцовском, Волоколамском и Сергиево-Посадском муниципальных районах», - говорится в сообщении.

Всего на территории Подмосковья организовано свыше 250 мест, приспособленных для временного складирования убираемого снега. Эти места рассчитаны на прием 14 миллионов кубометров снега.