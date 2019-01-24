РИАМО - 24 янв. С начала учебного года в рамках проекта «Разделяй и умножай» столичные школьники собрали свыше 3 тонн батареек, которые отправятся на утилизацию, сообщил журналистам в четверг руководитель Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет», создатель федерального экопроекта «Разделяй и умножай» Тимур Усманов.

«Мы сейчас в каждой школе ставим контейнеры по приему батареек. Наш водитель-эковолонтер объезжает по накоплению (контейнеров - ред.) эти школы, собирает на склад батарейки. С начала учебного года уже более 3 тонн собралось только в Москве», - сказал Усманов.

Он отметил, что после сбора батареек организация «Тут грязи нет» обратится к министерству природных ресурсов и экологии РФ с инициативой об их утилизации.

Как рассказала журналистам консультант проекта «Разделяй и умножай» Алена Август, проект начали реализовывать в Москве и Подмосковье с начала текущего учебного года.

С октября 2018 года с проектом сотрудничают 65 московских школ и 74 детских сада. За это время было собрано свыше 71 тысячи килограммов макулатуры и более 92 тысяч килограммов пластиковых крышечек.

Федеральный экологический проект «Разделяй и умножай» - это система просветительских и практических занятий со школьниками и дошкольниками по формированию устойчивого навыка раздельного сбора отходов. Участие в проекте также помогает ребятам осознать экономический эффект раздельного сбора мусора с точки зрения личной финансовой стратегии и экономической стратегии государства.