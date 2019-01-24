РИАМО - 24 янв. За минувший год в Подмосковье привели в соответствие более 10 тысяч рекламных вывесок на зданиях, эта работа проводится в регионе в целях создания привлекательного облика населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«В 2018 году была проведена масштабная работа по формированию комфортного облика главных улиц и вылетных магистралей Подмосковья. Всего демонтировано и заменено более 10 тысяч некондиционных и несанкционированных рекламно-информационных конструкций, что составляет 80% от общего количества выявленных за год не соответствующих требованиям вывесок», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что по итогам 2018 года лидерами по объему приведенных в соответствие рекламно-информационных конструкций стали Егорьевск, Химки, Коломна, Балашиха и Жуковский.

Формирование благоприятного облика городов Московской области ведется в постоянном режиме. Мособлархитектура работает совместно с муниципальными образованиями, Госадмтехнадзором Московской области и другими профильными ведомствами.

«Ежегодно в регионе приводится в соответствие от 10 до 13 тысяч некондиционных конструкций. В 2019 году работа по освобождению фасадов от «визуального мусора» будет продолжена. Информационно-рекламные конструкции, соответствующие современным стандартам и правилам установки, повышают внешнюю привлекательность зданий», - добавил Гордиенко.

В материале напоминается, что с 2018 года в Подмосковье действует муниципальная услуга по согласованию установки средства размещения информации на территории муниципальных образований, которая доступна в электронном виде на портале госуслуг. Регламент устанавливает единые сроки предоставления услуги - 15 рабочих дней. Решение принимает орган местного самоуправления. Получить результат можно через личный кабинет на портале госуслуг или в МФЦ. Результатом предоставления услуги является согласование установки средства размещения информации или отказ в согласовании.

С 2015 года в Московской области действует архитектурно-художественный регламент, в котором определены типы, архитектурно-художественные решения и правила установки рекламно-информационных конструкций. Также для каждого городского пространства разрабатывается альбом мероприятий, включающий работы по приведению в порядок информационных конструкций и фасадов зданий: вывески, загораживающие архитектурные особенности зданий, располагающиеся в исторических и культурных местах, заменяются на более лаконичные, информационные конструкции приводят в аккуратный вид.