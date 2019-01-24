РИАМО - 24 янв. Люблинско-Дмитровскую линию Московсокго метрополитена продлят от станции «Лианозово» до станции «Поселок Северный» по наземной линии с эстакадным участком на пересечении с Челобитьевским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект планировки территории линейного объекта – продление Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции «Лианозово» до станции «Поселок Северный» (СВАО).

«Длина нового участка метро составит 3,1 километра. Он пройдет вдоль Дмитровского шоссе от будущей станции «Лианозово» в районе одноименной железнодорожной платформы до конечной станции «поселок Северный» в районе Северный», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, планируется, что строительство нового участка будет проходить в основном по наземной линии с эстакадным участком на пересечении с Челобитьевским шоссе. Пересечение с МКАД будет сделано через существующий прокол в створе недействующей линии железной дороги.

Продление линии позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих в районе Северный (с учетом его развития и увеличения численности населения с 32 до 78 тысяч человек и роста количества рабочих мест – с 9 до 40 тысяч), обеспечить хорошую транспортную доступность создаваемого Международного научно-образовательного кластера «Физтех-ХХI», технопарка МФТИ и бесперебойную работу северного участка ветки.

Вместе с тем продление Люблинско-Дмитровской ветки метро также позволит снизить нагрузку на Дмитровское шоссе и прилегающую улично-дорожную сеть, загрузку конечных станций Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий метро, а также улучшить экологическую ситуацию в прилегающих районах благодаря снижению интенсивности движения автотранспорта.

Проект планировки участка будет вынесен на публичные слушания.