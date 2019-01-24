РИАМО – 24 янв. Первые снимки с тестовых испытаний российского реактивного ударного беспилотника (БПЛА), спроектированного в рамках научных и опытно-конструкторских работ «Охотник-Б», опубликовали пользователи портала Paralay Iboards, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Российский беспилотник внешне похож на китайский «истребитель-невидимку» J-20. Устройство, по словам военных экспертов, выглядит «внушительно и надежно»», – отмечается в сообщении.

По сведениям агентства, официально военное ведомство России не подтвердило подлинность опубликованных в Сети снимков.