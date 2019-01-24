РИАМО - 24 янв. Инспекторы эконадзора управляющей компании «Новое Чулпаново» вынесли четыре постановления об административном правонарушении по факту загрязнения сточными водами реки Конопельки в городском округе Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Расследование показало, что реку загрязняет дачное некоммерческое партнерство (ДНП) «Новое Чулпаново», управляющая компания коттеджного поселка, который расположен в деревне Чулпаново.

«В ходе проверки установлено, что с очистных сооружений поселка, которые эксплуатирует ДНП, в безымянный ручей и далее в Конопельку сбрасывались сточные воды с превышением предельно допустимой концентрации соединений азота», – отмечается в материале.

Рассмотрев материалы прокуратуры, специалисты Минэкологии наложили на ДНП и его руководителя четыре штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей. Устранение нарушений водоохранного законодательства находится на прокурорском контроле.