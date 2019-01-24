РИАМО - 24 янв. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписание Московского УФАС в отношении «Гормоста», который злоупотреблял положением естественного монополиста при предоставлении судам причалов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Как уточняется в материале, «Гормост» самостоятельно разработал и утвердил порядок рассмотрения обращений судовладельцев для заключения договоров предоставления судам причалов на 2017 год. Его реализация создавала дискриминационные условия для судовладельцев, устанавливала приоритет для крупных судоходных компаний и затрудняла доступ к причалам в акватории Москвы-реки для малых и новых судоходных компаний.

«Гормост» не согласился с решением и предписанием Московского УФАС и обратился в суд. Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили законность и обоснованность действий антимонопольного органа», – отмечается в сообщении.

Ведомство также привлекло «Гормост» к административной ответственности за неисполнение предписания и назначило штраф в размере 400 тысяч рублей. До 10 февраля 2019 года «Гормост» должен обеспечить недискриминационные условия доступа к причалам Москвы-реки.

В случае повторного неисполнения предписания антимонопольный орган рассмотрит вопрос о дисквалификации должностных лиц «Гормоста».