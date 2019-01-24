РИАМО - 24 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Александра Белякова на должность заместителя руководителя департамента финансов столицы, следует из документа, размещенного на официальном портале мэра города.

«Назначить Белякова Александра Викторовича на должность заместителя руководителя департамента финансов города Москвы с заключением служебного контракта сроком на два года, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы», - говорится в распоряжении.

Также Собянин распоряжением освободил от занимаемой должности заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяну Полякову. Ее уволили с госслужбы с 21 января по собственной инициативе.

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