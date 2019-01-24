РИАМО – 24 янв. Спрос на услуги такси во время сильных заморозков увеличивается, для удовлетворения растущего спроса на линии Московского региона выводят больше водителей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».

«Во время сильных морозов спрос на такси традиционно растет. Люди предпочитают ездить по своим делам в тепле и с комфортом – отвозят утром детей в школу, едут на работу или деловую встречу. Чтобы удовлетворить растущий спрос на такси, мы с партнерами стараемся выводить на линию как можно больше водителей – это позволяет избежать формирования повышающего коэффициента и сделать так, чтобы он как можно быстрее исчез в традиционные утренние и вечерние «часы пик»», – сказал собеседник агентства.

В Подмосковье и Москве в четверг ожидается морозная и сухая погода без осадков, температура воздуха упадет до минус 15 градусов. Аномальные морозы сохранятся в Московском регионе до конца рабочей недели, а уже к понедельнику температура может достичь нуля градусов.