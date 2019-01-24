РИАМО - 24 янв. С 25 января Сергей Грибинюченко станет временно исполняющим обязанности главы администрации подмосковного Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Сергей Грибинюченко назначен с 25 января временно исполняющим обязанности главы администрации городского округа Дзержинский», - говорится в сообщении.

Ранее Сергей Грибинюченко занимал пост главы Пушкинского района Подмосковья, но сложил полномочия по собственному желанию.

Грибинюченко родился 17 июля 1972 года. Закончил Ростовский государственный университет. С 1993 года работал в органах прокуратуры. В 2002 году был назначен помощником генерального прокурора Российской Федерации. С июля 2006 года по 2011 год занимал должность заместителя начальника управления правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ - начальника отдела. С 2011 по 2015 год возглавлял управление правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ. В 2015 году стал главой Пушкинского муниципального района Московской области.