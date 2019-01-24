РИАМО – 24 янв. Почти 40 детских садов отремонтируют в Московской области в этом году, в учреждениях обновят инженерные коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Мы планируем в этом году начать ремонт 37 подмосковных детских садов. Всего за период с 2017 по 2020 годы капитальный ремонт пройдет в 108 детских садах», – сказала Забралова.

Она уточнила, что в нынешнем году планируется дополнительно отремонтировать 8 садов свыше плана.

«В феврале 2019 года планируется провести мониторинг состояния зданий детских садов, по итогам которого в апреле этого года будет сформирован адресный перечень на 2020 год. Прежде всего в программу по проведению капремонта включаются учреждения с высоким уровнем износа – от 70%. Еще многие здания требуют обновления, мы не будем останавливаться, работа будет продолжена и в дальнейшем», – дополнила Забралова.

Ремонт учреждений проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья». В выбранных объектах будут обновлены инженерные коммуникации, проведены отделочные работы.