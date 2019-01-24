РИАМО - 24 янв. Школьники и студенты Московской области с 1 сентября 2018 года уже совершили порядка 12 миллионов поездок на автобусах, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мострансавто».

«Ежедневно в автобусах предприятия совершается около 80 тысяч транзакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, за исключением летних месяцев, когда пассажиропоток снижается из-за каникул», – отмечается в материале.

Для пассажиров действует скидка 50% при оплате проезда ученической картой «Стрелка». Так, в городском сообщении стоимость одной поездки – 17 рублей 22 копейки. С 36-й поездки скидка составит 99%, пассажир заплатит всего 34 копейки. Ежемесячно доступна оплата не более 200 поездок.

Кроме того, предприятие сотрудничает с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом (МАДИ) в сфере подготовки студентов. Ежегодно студенты МАДИ проходят практику на предприятии. Около 100 выпускников университета сегодня работает в «Мострансавто».