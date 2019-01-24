РИАМО - 24 янв. Дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова в подмосковном Павловском Посаде станет еще одной площадкой фестиваля «17 мгновений», который пройдет в городском округе в феврале, сообщила журналистам в четверг президент фестиваля, актриса и продюсер Анна Тихонова.

Дом-музей Вячеслава Тихонова открылся в деревянном здании на улице Володарского летом 2018 года. Идея создания музейного комплекса принадлежит дочери Тихонова Анне, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Рядом с домом-музеем раскинулся новый сквер. Также по итогам голосования жителей Павловского Посада улица Володарского была переименована в улицу Тихонова.

«В этом году дом-музей Вячеслава Тихонова, который был открыт в прошлом году, станет еще одной площадкой фестиваля «17 мгновений», - сказала Тихонова.

Она отметила, что в прошлом году артисту исполнилось бы 90 лет, поэтому 2018-й в Павловском Посаде был объявлен годом Вячеслава Тихонова.

«Традиции фестиваля у нас сохраняются, мы их немного только обновляем. Открытие хотим посвятить еще одному событию прошлого года, которое не смогли отразить в 2018 году - это 45-летие фильма «17 мгновений весны», который является нашим кладом», - добавила Тихонова.

С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде состоится III Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие вечера, мастер-классы, дискуссии. Участниками и гостями фестиваля станут Василий Лановой, Михаил Швыдкой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, Татьяна и Варвара Визбор, Евгений Кунгуров и многие другие деятели культуры.

III Международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России.