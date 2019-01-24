РИАМО - 24 янв. В столице одобрили проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово», который расположится в Северном и Северо-Восточном округа города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект планировки территории ТПУ «Лианозово» (САО, СВАО). Территория проекта планировки составляет 84 гектара, участок ТПУ в границах проекта планировки – 19,5 гектар.

«Суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен проектируемых объектов капитального строительства в рамках ТПУ составит 52,25 тысячи квадратных метров, общая подземная площадь – 23 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она уточнила, что помимо объектов транспортной инфраструктуры проектом планировки предусмотрено строительство торгово-офисного центра, многофункционального комплекса и «Аутлет-центра» с паркингом на 680 машино-мест, павильонов попутного обслуживания пассажиров.

Общая площадь объектов некапитального строительства, включая перроны посадки и высадки, устройство улично-дорожной сети, отстойно-разворотной площадки и перехватывающих парковок, составит 59,5 тысячи квадратных метров. В границах проекта планировки будет создано 1465 машино-мест.

«Проект планировки территории ТПУ «Лианозово» будет вынесен на публичные слушания», – заключается в материале.

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