РИАМО – 24 янв. Согласно данным Росстата по численности населения России, наблюдается ее сокращение, на 1 января 2019 года ведомство насчитало 146,7 миллиона человек, за год население сократилось на 86,6 тысячи человек, сообщает Газета.ru.

В прошлом году в это время в стране проживали 146,8 миллиона человек, что было выше предыдущего года на 76,1 тысячи человек.

«Ранее снижение было зафиксировано в 2008 году, по итогам которого насчитали 142 миллиона человек, что было более чем на 200 тысяч меньше результатов предыдущего года. Затем в 2009 году показатель опустился до 141,9 миллиона человек. 2018-й стал первым случаем уменьшения населения за последние 10 лет», - отмечается в сообщении.

Городское население на 1 января 2019 года составляло 109,4 миллиона человек, сельское — 37,3 миллиона человек. В Москве численность постоянного населения к началу года — 12,6 миллиона, в Санкт-Петербурге — 5,3 миллиона человек.

В докладе департамента по экономическим и социальным вопросам ООН говорится, что к 2050 году численность населения России сократится более чем на 11 миллионов — до 132,7 миллиона человек.

При этом доля городских жителей к 2025 году в России увеличится на 3 миллиона человек до 110,6 миллиона, а сельского населения сократится на 14 миллионов с 36,8 до 22,1 миллиона человек. Разрыв между городским и сельским населением будет усиливаться.

Так, к середине XXI века более 80% россиян будут проживать в городах. Для сравнения, в 1950 году в стране проживало больше сельского населения (около 55%), чем городского (чуть больше 40%).

К 2035 году Москва останется самым густонаселенным городом Европы. В 2025 году там будут проживать 12,8 миллиона человек, и этот показатель сохранится на протяжении следующих десяти лет. Ненамного, примерно на 300 тысяч человек, вырастет к этому времени население второго по численности в России города - Санкт-Петербурга - до 5,6 миллиона человек.

По прогнозам ООН, к 2030 году в России увеличится число городов с населением от 300 тысяч человек, но вот городов-миллионников больше не станет - сейчас их 13 по всей стране.

В ООН также назвали страны, в которых к 2050 году ожидается наибольшее сокращение численности населения. К ним относятся Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдавия, Румыния, Сербия и Украина.