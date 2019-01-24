РИАМО - 24 янв. Пассажиропоток экспрессов рейса Москва-Одинцово с 21 декабря, когда ввели тактовое движение и поезда начали отправляться каждый час, по 23 января составил 86 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

21 декабря 2018 года ЦППК ввела в расписание 36 экспрессов, связывающих Одинцово и Москву. Они курсируют по будням в тактовом режиме с 05:50 до 23:30 и отправляются от станций каждый час. Время в пути составляет 21 минуту. Стоимость разового билета – 132 рубля, а стоимость одной поездки при покупке абонемента составит 106 рублей (при приобретении абонемента «На 60 поездок»).

«Пассажиропоток всех экспрессов Москва - Одинцово с 21 декабря 2018 года по 23 января 2019 года вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

Рейсы выполняют электропоезда АО «Центральная ППК» ЭД4М 500 и ЭД4М 501. По сравнению с прошлым годом размер движения экспрессов в час пик на данном участке вырос в два раза. Всего между станцией «Одинцово» и Белорусским вокзалом в будни курсируют 46 экспрессов.

«Популярность экспрессов на участке Москва – Одинцово показывает востребованность данного формата перевозок, который объединяет скорость, комфорт, удобный график движения. Эти – основные приоритеты проекта МЦД, один из маршрутов которого соединит Одинцово и Лобню в конце 2019-начале 2020 годов», – добавляется в материале.

Таким образом, в ближайшем будущем еще больше жителей Подмосковья смогут воспользоваться возможностью быстро и удобно добраться в центр столицы или до другого района области.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют открыть для пассажиров в конце 2019 года – начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будет так же, как и столичное метро – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать 5-6 минут в часы пик.

Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут.