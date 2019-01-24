РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Документацию по экореабилитации реки Пахры в черте Подольска подготовят до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Московской области.

Река Пахра в черте городского округа деградирует: она заилена и замусорена, а акватория, дно и береговая полоса захламлены бытовыми и строительными отходами. Из-за зарастания русла, большого количества поваленных и аварийных деревьев водоток затруднен, берега подвержены эрозионному разрушению. Мелководья занимают около половины общей площади зеркала воды.

«В Минэкологии началась разработка технического задания по созданию проектно-сметной документации для экологической реабилитации реки Пахры в черте городского округа Подольск. Запланировано реабилитировать 11-километровый участок реки от улицы Дорожной до деревни Плещеево. Проектно-сметная документация должна быть разработана до конца 2019 года, в Минэкологии уже поступают предложения от потенциальных подрядчиков», – говорится в сообщении.

Подрядной организации, которая будет заниматься разработкой проектной документации, предстоит проанализировать качество воды в реке, состав донных отложений, оценить состояние водоохранной зоны.

Работы по экореабилитации планируют провести в 2020-2021 годах. В ходе работ из русла удалят отложения, проведут берегоукрепление, восстановят русловые пруды, обустроят биоплато. Отдельным направлением проекта станет выявление и ликвидация всех незаконных водосбросов.

После завершения основного этапа экореабилитации место работ будет рекультивировано. В рамках восстановления биоразнообразия водного объекта планируется зарыбление и обустройство мест гнездования птиц.