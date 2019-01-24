РИАМО - 24 янв. Власти города утвердили проект планировки территории в Тимирязевском районе столицы, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Общая площадь проектируемой территории составляет 26,6 гектара. В рамках реализации комплексного проекта предусмотрено размещение объектов капитального строительства.

«Здесь (на территории - ред.) построят многоквартирные дома с подземными автостоянками общей вместимостью 626 машино-мест. На первых этажах зданий разместятся объекты социального и общественного назначения. Для обеспечения жилой застройки местами в образовательных учреждениях запроектирован комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 275 мест», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

Также планируется строительство многофункционального общественного центра, его разместят на участке площадью 2,4 гектара.

«В составе многофункционального общественного центра предусмотрены офисные и торговые помещения, объекты бытового обслуживания и общественного питания, объекты культуры и досуга, в том числе многозальный кинотеатр на 200 мест. Помимо этого, запроектировано строительство гостиницы на 575 номеров и подземная автостоянка на 842 машино-места», – пояснила Княжевская.

На территории ООО «Автокомбинат №3» по адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, владение 1, планируется возведение православного храма на 500 прихожан. Для улучшения и развития транспортной инфраструктуры построят новую улицу протяженностью 440 метров от улицы Станционной до 1-го Нижнелихоборского проезда.

«Проезжая часть улицы Станционной, 1-го Нижнелихоборского проезда, улицы Линии Октябрьской Железной Дороги будет расширена до двух полос движения в каждом направлении. Движение наземного городского пассажирского транспорта предполагается организовать по 3-му Нижнелихоборскому проезду через 1-й Нижнелихоборский проезд. Для этого предусмотрено обустройство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта с конечной станцией», – уточнила глава Москомстройинвеста.

На данной территории проведут мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению. В бывшей промзоне создадут более 3 тысяч новых рабочих мест.