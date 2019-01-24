РИАМО - 24 янв. Государственный природный заказник областного значения «Леса Борисовского лесничества» появился на территории Можайского городского округа, его площадь составляет свыше 1,8 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Правительство Московской области приняло постановление об организации государственного природного заказника областного значения «Леса Борисовского лесничества». Новая ООПТ расположена в Можайском городском округе, к юго-востоку от деревни Большие Парфенки, ее площадь составляет 1858 гектаров», – говорится в сообщении.

По заказу министерства экологии и природопользования Московской области проведены работы по обследованию территории и организации заказника.

Животный мир заказника отличается значительным видовым разнообразием. На его территории отмечено обитание 133 видов позвоночных животных, в том числе не менее 12 видов рыб, пять видов земноводных, один вид пресмыкающихся, 91 вид птиц и 24 вида млекопитающих.

«Здесь обитает ряд редких и охраняемых видов животных. В частности, в границах ООПТ наблюдались краснокнижные растения – пальчатокоренники длиннолистный и кровавый, подлесник европейский, некера перистая, несколько видов лишайников», – уточянется в материале.

В ООПТ есть и охраняемые животные и птицы – скопа, бурый медведь, речная выдра, орешниковая соня, белый аист, черный коршун, луговой лунь, серый журавль, фифи, зеленый дятел, седой дятел, кедровка, шилохвость.

Природные сообщества в этих местах серьезно пострадали от осушительной мелиорации и массированных сплошных рубок леса, осуществленных в 1970-1980 годах. Экосистемы продолжают испытывать негативное воздействие из-за передвижения автотранспорта, самодеятельной рекреации и сбора дикорастущих растений.

«Режим особой охраны заказника включает запреты на заезд транспорта и неорганизованный отдых, а также на любое строительство, прокладку новых дорог, сбор растений и рубку деревьев», – заключается в сообщении.