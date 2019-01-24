Зимняя рыбалка в Подмосковье сейчас доступна не только опытным рыболовам. Для новичков и любителей комфорта зимой открыты десятки «платников» - зарыбленных водоемов, где вам выдадут удочку с наживкой, пробурят лунку, обучат и обогреют, а при желании и накормят свежевыловленной рыбой. Обозреватель РИАМО нашла рыбные места в Московской области, где можно снять стресс сидя над лункой и получить гарантированный улов, и узнала, сколько стоят путевки.

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Рыбхоз «Сенеж»

© страница рыбхоза «Сенеж» в социальной сети Instagram

Где: Московская область, Солнечногорский г.о., поселок Дома отдыха художников (Тимоновское шоссе, д. 2)

Озеро Сенеж – излюбленное место рыболовов, где регулярно проводятся соревнования. Рыбхоз «Сенеж» с четырьмя благоустроенными прудами общей площадью порядка 150 гектаров расположен прямо у озера. В зимний период для рыбалки доступен только один пруд, который регулярно зарыбляют радужной форелью. На территории хозяйства оборудованы беседки, мангалы, теплый «Форелевый домик». Женщины и дети, сопровождающие рыбака, отдыхают бесплатно.

Что ловить: форель

Стоимость: 1800 рублей за путевку (норма вылова – 3 кг, свыше нормы – 600 рублей за килограмм)

«Фиш’ка»

© страница рыболовного клуба «Фиш’ка» в социальной сети "ВКонтакте"

Где: Московская область, Рузский г.о., д. Петряиха; Одинцовский район, д. Липки; Домодедовский г.о., д. Данилово

У рыболовного клуба FishKa в аренде несколько искусственных водоемов в разных частях Подмосковья, которые были созданы еще при СССР по всем правилам прудового рыбоводческого хозяйства. В Петряихе целых 12 платных прудов, в Липках и Данилове – по одному. На всех базах оборудованы беседки, кафе и детские площадки, на месте можно купить наживку и арендовать снаряжение.

Что ловить: сом, белый амур, осетр, толстолобик, сиг, форель, щука, карп, налим, линь, карась, веслонос, муксун, окунь

Стоимость: от 500 до 700 рублей, улов оплачивается отдельно, гости рыбака проходят бесплатно

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Клуб «Савельево»

© группа рыболовного клуба «Савельево» в социальной сети "ВКонтакте"

Где: Московская область, г. о. Мытищи, д. Подрезово; Дмитровский г.о., с. Ольгово

Рыболовный клуб «Савельево», с собственным рыбным хозяйством в Карелии, снабжает рыбой не только свои водоемы, но и соседние. В Подмосковье у клуба – две базы. В Подрезове доступно два зарыбленных пруда: основной и небольшой VIP-водоем, сюда можно ехать на ночную рыбалку. В шаговой доступности находится Пироговское водохранилище, куда можно переместиться, если заскучаешь на «платнике». На базе есть прокат снаряжения и рыболовный магазин. На второй точке клуба – три водоема, которые тоже работают круглосуточно. Здесь часто проводятся соревнования, которые завершаются ухой и пловом.

Рыбная карта: форель, кумжа, сиг, нельма, осетр, жерех, веслонос, карп

Стоимость: от 2000 рублей (безлимит на всю рыбу)

Рупасовские пруды

© Фото, сайт anglerpoint.com

Где: Московская область, г.о. Мытищи, Волковское ш., д. 17

Зимой рыбаки собираются на большом пруду площадью около 2 га, который регулярно зарыбляют. По берегам расставлены столы, скамейки, мангалы, шатры, беседки. Если у рыболова нет своих снастей, на базе выдадут все необходимое: подсак, садок, удочки за 300 рублей на весь день. Есть готовые наборы — «Набор для ухи» (котелок, вода бутилированная, овощи, специи, посуда) и «Чаепитие в Мытищах» (самовар, заварка, щепа, лимон, сладости).

Рыбная карта: форель, щука, карп, карась, амур, толстолобик, сом

Стоимость: 500 рублей, в стоимость путевки входит плотва, окунь и щука, из улова оплачивается только форель (сопровождающие женщины и дети до 14 лет — бесплатно)

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База «Баскак»

Где: Московская область, Коломенский г.о., 1,5 км от д. Мячково

База отдыха «Баскак» привлекает не только рыбалкой, но и отдыхом в стиле «глэмпинг». На берегу большого пруда обустроены войлочные юрты с печами-каминами, коврами и кроватями. Пруд регулярно зарыбляется форелью, карпом, линем, толстолобиком, белым амуром, щукой, сомом, также здесь водится карась серебряный. Пойманную рыбу помогут закоптить, почистить или приготовить из нее уху на костре. В пруду водится и трофейная рыба: сом до 10 кг, форель до 4,5 кг, карп до 4 кг. Рыболовные принадлежности и прикормку можно приобрести в магазинчике на базе.

Рыбная карта: форель, щука, сом, линь, карп, белый амур, толстолобик

Стоимость: вход – 500 рублей, рыба оплачивается по факту

База «Юрково»

Где: Московская область, Можайский г.о., с. п. Юрловское

В «Юркове» доступно два зарыбленных водоема 1 и 3 гектара с мостиками и беседками, можно арендовать теплые «финские домики». Новичкам помогут сделать лунку нужного диаметра, дадут в прокат любой инвентарь – от удочки до спецнаколенников. Утомленные и замерзшие рыболовы могут отдохнуть и переночевать в коттеджах или финских домиках и попариться в бане.

Стоимость: от 1000 рублей, улов сверх нормы оплачивается отдельно, есть варианты для семейного и корпоративного отдыха

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«Клинское заозерье»

© сайт клуба «Клинское заозерье»

Где: Московская область, г.о. Клин, д. Тетерино

Это большой загородный клуб с гостиницей, коттеджами, рестораном и баней. Проточный водоем площадью более 3 га окружен беседками-срубами и мостками для ловли рыбы. Рыболовные снасти можно взять в прокат, а наживку приобрести. На территории клуба работает кафе-ресторан Lake House, где могут приготовить улов или же снабдить гостей всем необходимым для самостоятельного приготовления.

Рыбная карта: речная и радужная форель, карп, сом, щука

Стоимость: 500 рублей, вся выловленная рыба оплачивается отдельно (форель – 650 рублей за килограмм)

Рыболовная усадьба «Остров»

Где: Московская область, Ленинский район, с. Остров

Усадьбу «Остров» называют «раем для рыбака». Здесь оборудовано несколько водоемов с разными видами рыбы. У каждого водоема – своя беседка с мангалом, есть большой ресторан и коптильня, а также коттеджи для ночевки. Опытные рыболовы смогут попробовать «Трофейную рыбалку» на специальном пруду, где водятся особо крупные экземпляры. Для рыбаков-спортсменов организуется «Спортивная рыбалка» по принципу «поймал – отпусти». Еще одна фишка клуба – детская рыбалка с инструктором, который научит пользоваться поплавочной удочкой, спиннингом и фидером.

Рыбная карта: форель, сом, щука, карп, линь, сазан, осетр, белый амур, сиг, окунь, карась

Стоимость: в будни – 500 рублей, в выходные – 1000 рублей, улов оплачивается отдельно по прейскуранту

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«Ихтиолог»

© сайт рыболовной базы «Ихтиолог»

Где: Московская область, Лотошинский район, д. Кушелово, ул. Большая

На территории рыболовной базы оборудовано три пруда для зимней рыбалки – главный, форелево-осетровый и семейный. Главный пруд – это почти 13 гектаров льда и снега, глубина достигает 6,5 метров. На берегах установлены беседки вместимостью до 14 человек. Новичков проинструктируют и выдадут все необходимые снасти и наживки. На базе практикуют ночную рыбалку на налима. Есть коттеджи в аренду, работает ресторан, детская площадка и мини-зоопарк. Женщины и дети могут порыбачить бесплатно.

Рыбная карта: американский канальный сом, карп, щука, окунь, жерех, карась, плотва, линь, толстолобик, белый амур, лещ, европейский сом, сазан, радужная форель, осетр

Стоимость: от 500 рублей, улов оплачивается отдельно по прейскуранту

КРХ «Красногорское»

Где: Московская область, Красногорск, Речная ул., д.39

Красногорская плотина – известное рыболовное место еще с советских времен, где любила рыбачить партийная верхушка. Сейчас на платной части водоема работает хозяйство «Биг Карп», которое раз в неделю зарыбляет водоем форелью. Здесь есть все необходимое для комфортной рыбалки: парковка, беседки, мангалы и гостиница. Порыбачить можно и на бесплатной части водоема.

Рыбная карта: форель, зеркальный карп

Стоимость: путевка – от 1800 рублей (без нормы вылова)