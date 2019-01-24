РИАМО - 24 янв. В тройке самых популярных у туристов городов России в 2019 году оказались Санкт-Петербург, Москва и Казань, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Санкт-Петербург, Москва и Казань входят в первую тройку городов России, популярных у российских туристов в этом году. В первой пятерке городов у туристов также Нижний Новгород и Калининград», – говорится в сообщении.

Туристы бронируют поездки в Москву в среднем на четыре дня и тратят на аренду жилья 2,6 тысячи рублей в день. Дешевле всего проживание обходится в Калининграде, а по длительности туристических поездок лидирует Санкт-Петербург.

Среди курортных направлений лидируют Крым и Краснодарский край, где бронируют отдых в среднем на 12 дней по цене от 2 до 3 тысяч рублей в день.

Рейтинг подготовлен по данным «раннего» бронирования отелей и апартаментов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года.