РИАМО - 24 янв. Моноспектакль Максима Аверина и спектакль «Клев» из Риги покажут на третьем международном кинофестивале «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, который пройдет в подмосковном Павловском Посаде с 6 по 10 февраля, сообщила журналистам в четверг министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

«У нас будут проходить два театральных вечера. Выступит замечательный Максим Аверин с моноспектаклем 9 февраля. И спецпроект фестиваля – спектакль «Клев», в котором играют замечательные наши артисты Мартиньш Вилсонс и Арнис Лицитис», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что спектакль «Клев» из Риги, гости фестиваля смогут его посмотреть 8 февраля.

С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде пройдет третий международный кинофестиваль «17 мгновений» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова.

В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие вечера, мастер-классы, дискуссии. Участниками и гостями станут Василий Лановой, Михаил Швыдкой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, Татьяна и Варвара Визбор, Евгений Кунгуров и другие деятели культуры.

Третий международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России.

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