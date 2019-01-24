РИАМО - 24 янв. Премию имени Станислава Железкина, который был основателем и руководителем театра кукол «Огниво», учредили в подмосковных Мытищах, она будет присуждаться один раз в год, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Народный артист России Станислав Федорович Железкин создал в Мытищах уникальный театр кукол, который пользуется огромной любовью у зрителей, хорошо известен в России и за рубежом. Железкин ушел из жизни в 2017 году. В тот момент театр «Огниво» проводил у себя фестиваль «Чаепитие в Мытищах», на который съехались кукольники из разных стран.

«В память о дорогом для всех нас человеке мы решили учредить премию. Ее вручение должно стать главным событием Года театра в Мытищах», - сказал глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Премия будет присуждаться один раз в год на конкурсной основе за лучшую театральную постановку. За первое место предусмотрено денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей, за второе – семьсот тысяч, за третье – пятьсот тысяч.

Премию имени С. Ф. Железкина планируют вручать в рамках проведения театральных фестивалей «Чаепитие в Мытищах» и «Подмосковные вечера», которые при поддержке администрации округа проводят мытищинские театры «Огниво» и «ФЭСТ».