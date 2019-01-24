РИАМО - 24 янв. Московским водителям рекомендовали внимательнее выбирать метро для парковки в предстоящие выходные из-за сильного ветра и метели, сообщается на сайте «Московский паркинг».

По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных ожидается ухудшение погодных условий. В столице вероятны сильный снегопад, метель и порывы ветра до 17 метров в секунду.

«В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательнее при выборе мест для парковки. Не оставляйте машины возле неукрепленных конструкций и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций», – уточняется в сообщении.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

В предстоящие выходные в Подмосковье и Москву придет снегопад, который станет сильнейшим за нынешнюю зиму, порывы ветра усилятся. К утру понедельника на Москву выпадет 14-17 миллиметров осадков. На дорогах местами возможны снежные заносы.