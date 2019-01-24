РИАМО - 24 янв. Через два года в подмосковном Павловском Посаде планируют установить памятник прославленному земляку - народному артисту СССР Вячеславу Тихонову, сообщил журналистам в четверг глава городского округа Олег Соковиков.

«Мы сделали достаточно хороший сквер, его доминантой должен стать памятник Вячеславу Тихонову. Сейчас мы в формате творческой группы работаем над эскизом памятника. Я думаю, что он появится через два года», - сказал Соковиков.

Он отметил, что в августе прошлого года в городском округе открыли дом-музей Вячеслава Тихонова.

«2018 год был посвящен Вячеславу Тихонову. Проводили очень много мероприятий, связанных с этим событием. В прошлом году также появилась улица имени Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде», - добавил Соковиков.

Дом-музей народного артиста СССР Вячеслава Тихонова открылся в деревянном здании на улице Володарского летом 2018 года. Идея создания музейного комплекса принадлежит дочери Тихонова Анне, которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По госпрограмме «Культура Подмосковья» на создание музея было выделено около 8 миллионов рублей. Также по итогам голосования жителей улица Володарского была переименована в улицу Тихонова.

С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде состоится III Международный кинофестиваль «17 мгновений» имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие вечера, мастер-классы, дискуссии. Участниками и гостями фестиваля станут Василий Лановой, Михаил Швыдкой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, Татьяна и Варвара Визбор, Евгений Кунгуров и многие другие деятели культуры.

III Международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России.