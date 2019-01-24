РИАМО - 24 янв. Ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова скончалась на 93-м году жизни, сообщается на сайте филармониии.

«С прискорбием сообщаем о невосполнимой потере. 23 января ушла из жизни ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Викторовна Виноградова», – говорится в сообщении.

Виноградова была выдающимся музыкальным просветителем. Она окончила Московскую консерваторию по классу композиции. Виноградова стала первым музыкальным комментатором на первом канале телевидения, представляла трансляции оперных спектаклей из ведущих мировых театров. Также получила известность как автор сценариев к музыкальным фильмам, монографических и тематических программ.

Виноградова является заслуженным деятелем искусств России, лауреатом премии правительства Москвы, обладателем Ордена Дружбы, и ордена «Знак Почета».