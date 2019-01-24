РИАМО - 24 янв. Глава Ленинского района Подмосковья Валерий Венцаль торжественно открыл после капитального ремонта бывший гарнизонный Дом офицеров в военном городке Петровское, здание передано в муниципальную собственность, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Гарнизонный Дом офицеров в Петровском был построен более 60 лет назад. С передачей здания в муниципальную собственность появилась возможность капитального его отремонтировать, закупить необходимую мебель и технику. Всего на его ремонт было выделено порядка 70 миллионов рублей. Теперь бывший гарнизонный клуб стал муниципальным домом культуры.

«Мне как сыну военного, прожившему 17 лет в военном городке Серпухов-15, хорошо известно, что такое гарнизонный офицерский клуб. Это не просто центр культурной жизни поселка, здесь происходят все самые важные и интересные события», - сказал Венцаль.

На торжественном открытии глава преподнес подарок библиотеке учреждения – книгу, посвященную 100-летию противовоздушной обороны, и сертификат на обустройства дома культуры.

Работы в Петровском начались несколько лет назад, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт масштабной программе преобразования военных городков.

В поселке велись работы по ремонту жилого фонда, благоустройству, развитию социальной инфраструктуры - был построен стадион. Основной проблемой, которая вызывала беспокойство как местных жителей, так и власти, оставался капитальный ремонт Дома офицеров, но и она уже решена.