РИАМО – 24 янв. Старинная икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская» исчезла из Государственного Исторического музея в Москве, полиция проводит проверку, сообщает «Интерфакс».

«Заявление поступило в среду от службы безопасности музея. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что икона не была выставлена на выставке в декабре, так как она отсутствует в фондохранилище», – сказал собеседник агентства.

Ответственные лица не смогли объяснить отсутствие иконы в фондохранилище, начата проверка.

Шуйская икона Божией Матери – одна из нескольких чудотворных икон Богородицы, с которыми связывают избавление Руси от чумы, которая распространилась летом 1654 года. С 1930-х годов икона считается утерянной. Пропавшая в Историческом музее икона является списком, то есть репликой подлинной иконы, но тоже древним и очень ценным.