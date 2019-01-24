РИАМО – 24 янв. Красноярские ученые пришли к выводу, что самой полезной в мире рыбой можно считать боганидского гольца, пишет «Российская газета».

Боганидский голец обитает в озерах Сибири. Эта рыба содержит целый ряд полезных микроэлементов, в том числе большое количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

«Но гольцы, к сожалению, массовому потребителю недоступны, их немного», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Тем не менее, по его словам, есть другие ценные виды. Например, сардина иваси, известная еще в советские времена.

«Мы недавно возобновили ее (сардины - ред.) промысел. Так вот, сардина иваси незначительно уступает гольцам по содержанию омега-3», – отметил Шестаков.

В ближайшее время Росрыболовство планирует составить рейтинг самых полезных видов рыб, обитающих в России.