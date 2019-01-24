РИАМО - 24 янв. В Московском городском суде рассмотрели апелляционное представление на приговор Дорогомиловского суда в отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, коллегия изменила приговор, усилив наказание, и лишила экс-чиновника государственной награды, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Московский городской суд определил по совокупности преступлений назначить Пирумову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Также суд определил лишить награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени», – сказал собеседник агентства.

Время содержания под стражей в период с 15 марта 2016 года по 9 октября 2017 года зачли в срок лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в колонии общего режима, уточнил он.

Григория Пирумова и главу компании «Роспан» Никиту Колесникова ранее задержали по подозрению в хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Кроме Пирумова и Колесникова, в совершении преступления подозревается также экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры РФ Борис Мазо.

В октябре 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по резонансному «делу реставраторов». Его освободили в зале суда, так как он уже отбыл срок наказания в СИЗО.