РИАМО - 24 янв. Московская областная дума на очередном заседании регионального парламента объявила о проведении конкурса школьных сочинений «Путешествие в Подмосковье», передает в четверг корреспондент РИАМО.

В конкурсе могут принять участие школьники восьмых и девятых классов подмосковных учебных заведений. В начале работы будут отбирать на уровне муниципалитетов, лучшие работы будет рассматривать жюри. При этом размер сочинения должен составлять от пяти до семи страниц школьной тетради в линейку.

«По итогам конкурса предусматривается торжественное награждение 21 мая 2019 года», - сказал заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев.

Он отметил, что конкурс включает три номинации – «Туристические достопримечательности региона», «Неизведанные маршруты Московской области», «Московская область - центр притяжения международного туризма».

Конкурсная работа предоставляется в рукописном виде. Муниципальный этап будет проходить с 4 февраля по 7 апреля. Региональный этап будет проходить в два тура - первый на базе МГОУ, второй - в Мособлдуме. Во втором будут принимать участие 18 работ победителей первого тура.

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