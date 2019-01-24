РИАМО – 24 янв. В Государственном музее Владимира Высоцкого в столице начала работу новая экспозиция, теперь гости смогут побывать на виртуальной экскурсии в квартире знаменитого барда, передает в четверг корреспондент РИАМО.

На открытии присутствовали руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и актер театра и кино, кинорежиссер Никита Высоцкий.

«Сегодня большой праздник. Мы завершили очень непростой проект. Все здесь проникнуто тонким пониманием темы. Экспозиция соответствует современным музейным технологиям. Теперь москвичи смогут гораздо больше узнать о жизни выдающегося актера и поэта Владимира Высоцкого», – сказал Кибовский.

Сын артиста Никита Высоцкий добавил, что музей за последнее время сильно изменился и стал большим городским проектом.

«В жизни нашего музея очень много поменялось. Раньше это был Нижнетаганский тупик, сейчас это улица Высоцкого. Она приведена в порядок, все сделано силами города. <…> Рассказывать о выставке – последнее дело, лучше посмотреть. Я всех приглашаю в музей Высоцкого на новую экспозицию», – заявил он.

Всего в музее представлено 1,5 тысячи экспонатов. Кроме писем к поэту и театрального реквизита, посетители смогут увидеть точную инсталляцию квартиры Владимира Семеновича. Также гости услышат легендарный голос, для этого в экспозицию включили голограмму (объемное изображение на пластинке – ред.).

Дом Высоцкого на Таганке закрыли на реконструкцию 1 февраля 2018 года. После проведения работ площадь экспозиции Дома Высоцкого выросла с 220 до 567 квадратных метров, а количество экспонатов — с 937 до 1384. Кроме того, в несколько раз увеличилось число мультимедийных объектов.

Дом-музей Высоцкого на Таганке создан в 1992 году и располагается в постройке XIX века на улице Высоцкого (бывший Нижний Таганский тупик). Основу коллекции составляет личный архив поэта и певца и членов его семьи. Это документы, рукописи, фотографии, негативы, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и графики, нумизматики.