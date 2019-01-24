РИАМО - 24 янв. В рамках фестиваля «17 мгновений» имени Вячеслава Тихонова, который пройдет в подмосковном Павловском Посаде с 6 по 10 февраля, состоится конкурс итальянских кинокартин, сообщил журналистам в четверг глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков.

«В этом году на фестивале запланирован мини-конкурс итальянских картин. Другие страны тоже будут принимать участие», - сказал Соковиков.

Он напомнил, что в прошлом году на фестивале был сделан акцент на китайском режиссере Го Ронге, впервые в России был показан фильм «Красный лебедь», в котором главную роль сыграл Вячеслав Тихонов.

С 6 по 10 февраля в Павловском Посаде пройдет третий международный кинофестиваль «17 мгновений» имени Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова.

В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие вечера, мастер-классы, дискуссии. Участниками и гостями станут Василий Лановой, Михаил Швыдкой, Евгений Дятлов, Наталья Варлей, Татьяна и Варвара Визбор, Евгений Кунгуров и другие деятели культуры.

Трений международный кинофестиваль «17 мгновений» пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Московской области, губернатора Московской области и Союза кинематографистов России.